Badminton-Zweitligist BC Remagen hätte am Wochenende eigentlich seinen letzten Doppelspieltag vor heimischer Kulisse haben sollen. Doch aus den zwei Partien ist nur noch eine geworden, nachdem der sonntägliche Gast TuS Geretsried coronabedingt abgesagt hat. Bleibt also nur noch die Partie am Samstag (14 Uhr) in der Rheinhalle gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg II.