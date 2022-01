2. Badminton-Bundesliga: BC Remagen mag vor Topspiel nicht an die 1. Liga denken – Der Tabellenzweite freut sich erst mal aufs Gastspiel von Spitzenreiter Hofheim

Das kommt davon, wenn man – auch entgegen der eigenen Erwartungen – eine tolle Saison spielt, kaum verliert und unverhofft auf den zweiten Platz klettert: Da kann einem dann schnell mal ein echtes Spitzenspiel ins Haus stehen und auf einmal Gedanken an Meisterschaft und Aufstieg wecken. Ob Letzteres für den Badminton-Zweitligisten BC Remagen tatsächlich so erstrebenswert wäre, sei dahingestellt. Tatsache aber bleibt erst mal: Der Tabellenzweite freut sich erst mal auf das Topduell am Samstag (14 Uhr, Rheinhalle) mit Spitzenreiter TV Hofheim. Die Vorfreude wird dadurch noch gesteigert, dass für diese spezielle Begegnung Zuschauer nach der „2 G+“-Regel zugelassen sind.