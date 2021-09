2. Badminton-Bundesliga: BC Remagen kehrt mit einem Sieg von seiner Bayern-Tour zurück und ist nun Tabellenvierter

Die Tabellenführung in der 2. Badminton-Bundesliga Süd iast der BC Remagen los. Aber das ist nicht überraschend, damit können die Remagener leben, zumal sie am Wochenende ihren dritten Saisonsieg gefeiert haben. Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der BCR von seinem Gastspiel-Wochenende in Bayern zurückgekehrt. Womit sie nun Rang vier einnehmen. Am Sonntag gelang ein 4:3-Erfolg beim TSV Neuhausen-Nymphenburg in München. Tags zuvor hatte der bisherige Tabellenführer beim TuS Geretsried am Starnberger See eine 2:5-Niederlage hinnehmen müssen.