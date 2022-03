Auf Platz vier rangiert der BC Remagen vor dem abschließenden Doppelspieltag in der 2. Badminton-Bundesliga, und Vierter wäre die Mannschaft auch gern nach den Spielen am Samstag beim SV Fun-Ball Dortelweil II (13 Uhr) und am Sonntag (11 Uhr) beim TV Marktheidenfeld. Damit hätte der BCR dann die beste Platzierung seiner Vereinsgeschichte erreicht. Ganz zu schweigen von Rang drei, der auch noch im Bereich des Möglichen liegt.