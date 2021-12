Das letzte Heimspiel des Jahres fällt beim Badminton-Zweitligisten BC Remagen in der Regel immer etwas besonders aus, nämlich in ganz vorweihnachtlicher Stimmung. Da trifft es sich gut, dass der Hinrundenabschluss in der 2. Bundesliga Süd nun sogar einen Doppel-Heimspieltag bietet mit den Partien in der Rheinhalle am Samstag ab 14 Uhr gegen den TuS Schwanheim und am Sonntag ebenfalls ab 14 Uhr gegen den TuS Neuhofen.