Die Zeiten, in denen der BC Remagen in der 2. Badminton-Bundesliga Süd meist mit dem Rücken zur Wand stand und die Sorge um den Klassenverbleib groß war, liegen mittlerweile zurück. Vor Beginn der nun beginnenden Rückrunde rangiert die Mannschaft zur eigenen Überraschung vielmehr auf dem dritten Tabellenplatz. Statt sich um den Klassenverbleib zu sorgen, kann sie nun von neuen Zielen träumen. Einen dritten Platz in der Endabrechnung hat es in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben.