An vier Wochenenden ist der BC Remagen in dieser Saison der 2. Badminton-Bundesliga bislang aktiv gewesen, das dann jeweils auch gleich doppelt. Nun steht das fünfte aktive Wochenende an, wenn auch diesmal nur mit einer Aufgabe: der am Samstag (15 Uhr) beim punktgleichen oberen Tabellennachbarn TV Hofheim.