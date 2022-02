Der BC Remagen hat in dieser Saison der 2. Badminton-Bundesliga Süd bislang schon für so manch positive Überraschung gesorgt. Nun war es mal eine negative. Denn ein 0:7 so wie jetzt am Sonntag zu Hause gegen die Reserve des 1. BC Bischmisheim hat sich die Mannschaft in dieser Spielzeit noch nicht eingehandelt. Nun war es dann also so weit. Immerhin: Tags zuvor war dem bisherigen Tabellendritten, nun nur noch Fünfter, gegen den SV Fischbach noch ein 6:1 gelungen.