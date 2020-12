Idar-Oberstein

Kicken, so lange ihn die Füße tragen, möchte Michael Klee. Am vergangenen Sonntag haben sie ihn immerhin schon zum 1126. Mal für den VfL Algenrodt, beziehungsweise für die Spielgemeinschaft des VfL mit der TSG Idar-Oberstein, getragen. Kein Fußballer in der Geschichte des VfL Algenrodt ist häufiger für den Traditionsverein aufgelaufen als es Michael Klee getan hat.