Montabaur

Mit dem Heimspiel gegen den TuS Issel würde die Saison für die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur eigentlich am kommenden Sonntag zu Ende gehen. Mit einem Heimspiel, klar. Denn nach einer Hinrunde, die geprägt war von weiten Fahrten, hätten gleich sechs der neun noch ausstehenden Spiele in diesem Jahr vor heimischer Kulisse stattgefunden. Durch die Corona-Pandemie ist alles anders gekommen, was für den FFC Folgen hat.