In der Vorsaison entwickelte sich die Eissport Gemeinschaft Diez-Limburg zum Angstgegner der Black Dragons Erfurt, als sie jedes Aufeinandertreffen mit den Hessen in der Nord-Gruppe der Eishockey-Oberliga für sich entschieden. Doch diese Siegesserie ist am späten Freitagabend gerissen. Mit 0:1 (0:0; 0:1; 0:0) unterlag die EGDL in eigener Eishalle, weil Arnoldas Bosas nach knapp der Hälfte des Spiels der einzige Treffer des Abends gelang.