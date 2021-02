Für den Hunsrücker ist Senheim das Tor zur Mosel. Vom Berg „runter“ kommend liegt die 570-Seelen-Gemeinde herrlich am Fluss mit ihrem Moselhafen, mit der Moselbrücke und auch – auf der Eifel-Seite im Ortsteil Senhals – mit einem längst vergessenen Sportplatz. 1994 wurde in Senheim das letzte Mal Fußball gespielt. Hochwasser, keine Kabinen und Tanjas Club – das sind die Schlagwörter für den Rasenplatz, der nur 16 Jahre (zwischen 1978 und 1994) in Gebrauch gewesen ist.