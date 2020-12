Woppenroth

Über den SV Woppenroth könnte man ein Buch schreiben. Vor allem über die Glanzzeit des 1921 gegründeten Vereins in der Nachkriegsepoche, als der Dorfklub aus der Verbandsgemeinde Kirchberg die unangefochtene Nummer eins im Hunsrück ist und zwei Saisons (1949/50 und 1958/59) in der höchsten Amateurliga im Rheinland spielt – und damit nur zwei Etagen unter der Oberliga Südwest, die in der Vor-Bundesligazeit mit dem Aushängeschild 1. FC Kaiserslautern die höchste Spielklasse in Deutschland gewesen ist.