Wo Paul Janes die Pündericher auf Erfolgskurs trimmte: Ex-Rekordnationalspieler trainierte den VfL zwischen 1955 und 1957 immer samstags

Zwei Fußballmannschaften aus der Verbandsgemeinde Zell haben in der höchsten Spielklasse des Rheinlands gespielt: Die SG Zell/Bullay/Alf war von 2005 bis 2011 in der Rheinlandliga vertreten. Der Vorgänger ist der VfL Pünderich gewesen. In der Saison 1962/63 waren die Pündericher in der damaligen 1. Amateurliga Rheinland dabei. Die große Zeit des VfL, der damals die unumstrittene Nummer eins an der Mosel gewesen ist, hat der mittlerweile 92-jährige Alex Burger als Spieler und Funktionär hautnah miterlebt.