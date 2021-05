Es gibt ein geflügeltes Wort in Königsau und Kellenbach, den beiden Orten im südlichen Hunsrück am Rand von Soonwald und Lützelsoon mit zusammen rund 320 Einwohnern. Diesen Spruch kennen Manfred Demand, Karl-Jürgen Ganns und Ursula Hammer natürlich, denn sie sind gebürtige Kellenbacher, auch wenn Demand seit 1971 in Kirchberg lebt.