Perscheid

Was war das für eine Szenerie Ende Juli 1968. Zwei Tage Programm vom Festkommers am Samstag bis zum Hauptspiel am Sonntag zwischen den Fußballern der Hassia aus Bingen und dem SV Liebshausen standen bei der Einweihung des neuen Perscheider Sportplatzes an. Scharen von Zuschauern am Rand, meist – wie früher üblich – gekleidet in feinem Zwirn.