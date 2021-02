Riesweiler

Am 4. September 1904 wurde der TSV Riesweiler gegründet. Der erste Vorsitzende des Turn- und Sportvereins vor mehr als 116 Jahren hieß Peter Kade. Der war Landwirt. Und Maulwurffänger. Das war ein Beruf, der im 19. Jahrhundert durchaus seine Bedeutung hatte; Kade wurde 1876 geboren. Er hätte heute etwas zu tun gehabt auf dem Rasen „seines“ TSV Riesweiler 04, denn in einer Hälfte fühlt sich zumindest einer der unterirdischen Erdhügelbauer recht heimisch. Was nicht weiter verwundert, denn Fußball gespielt wird hier nicht mehr. Allzu lange her ist es jedoch nicht.