Das „Fußball-Dach“ des Kreises Hunsrück/Mosel thront in Müllenbach: In der 620-Seelen-Gemeinde in der Eifel am westlichen Rand des Landkreises Cochem/Zell liegt der Sportplatz der 1924 gegründeten Spvgg Müllenbach sogar noch rund 40 Meter höher als der höchste Fußballberg im Hunsrück, der Quintinsberg in Karbach (512 Meter).