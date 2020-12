...und ich hoffe, Du kannst mir verzeihen. Denn ich habe fast lieber auf dem Hartplatz gespielt in den acht Jahren Argenthal als oben auf dem Grün, das Du wie fast kein anderer, den ich in meinem Fußballerleben kennen gelernt habe, gehegt und gepflegt hast. Wieviel Du investiert hast in diesen Rasen, oft sah es so aus, als hättest Du jeden Halm im Waldstadion mit einem Nagelscherchen auf Wimbledon-Niveau getrimmt.