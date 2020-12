Die Sportplätze der Region sind verlassen, die Fußballsaison ist unterbrochen, die Corona-Pandemie hat auch den Sport fest im Griff in diesen Tagen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. Unsere Sportredakteure Mirko Bernd und Michael Bongard kamen angesichts dessen auf die Idee, dass in unserer Region manche Plätze noch verlassener sind als andere. Längst vergessene Sportplätze.