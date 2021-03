Sehr lange hätten wir nicht mehr warten dürfen mit unserer Geschichte über die vergessenen Sportplätze der Region. Zumindest nicht beim Rasen in Erbach. Denn der wird vermutlich noch in diesem Jahr einem Neubaugebiet weichen. Dieses Schicksal wurde schon seinem Vorgänger in der 290 Einwohner großen Gemeinde bei Rheinböllen und in unmittelbarer Nähe des Hochwildschutzparks zuteil.