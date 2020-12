Altlay

Paintball statt Fußball – so sieht es auf dem Hartplatz des FC Altlay seit einigen Jahren aus. Am 25. Mai 2014 hat das letzte Spiel auf der Asche nahe der Traumschleife „Altlayer Schweiz“ stattgefunden, die SG Altlay/Hahn verlor mit 2:4 in der Kreisliga B Mosel gegen den SV Zeltingen II. Die Spielgemeinschaft wurde aufgelöst, der Fußball beim FC Altlay eingestellt.