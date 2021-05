Das Moselstadion in Neef hat seit 40 Jahren ausgedient. In der Saison 1980/81 hat in der Kreisliga C das letzte Punktspiel auf dem Rasenplatz hinter der Brücke nach Bremm und zwischen der Mosel und dem Neefer Frauenberg direkt am Petersberg-Tunnel stattgefunden. Die damalige SG Beuren/Neef macht das „Abschiedsspiel“. 1981 geht diese Verbindung in die Brüche – und seitdem liegt der Fußball beim 1966 aus einer Fusion (SV Rheinland plus TV) hervorgegangenen VfL Neef brach.