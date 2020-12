Merl

Der Hartplatz des TuS Merl ist ein weiteres Unikat eines längst vergessenen Sportplatzes in der Region. Zwischen den Weinbergen und dem Waldstück liegt das Geläuf im Merler Mühlental nahe der Mosel und der Stadt Zell. Seit einem Platzverbot nach einem Erdrutsch im Jahr 2001 ist die Natur der Chef auf dem Platz – und nicht mehr der Fußballsport. Seinen 100. Geburtstag in diesem Jahr hat der TuS Merl nicht feiern können, denn 2014 ist der Verein in den SV Zell übergangen und seitdem Geschichte.