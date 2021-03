In Werner's Bar hängen sie alle. Unzählige Mannschaftsbilder des SV Macken oder der späteren SG mit Burgen säumen die Wände in den beiden gemütlichen Räumen, in denen vermutlich jeder Fußballer schon saß, der irgendetwas mit dem Ort auf der Moselhöhe zu tun hat oder hatte. Dieser Ort, der politisch zum Landkreis Mayen-Koblenz zählt, fußballerisch aber zum Kreis Hunsrück/Mosel. Und auf dessen Platz, der nicht weit von Werner's Bar entfernt liegt, einige „Schlachten“ geschlagen wurden.