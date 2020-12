Hauroth/Kalenborn

Seit 1974 gibt es den Eifel-Klub FC Kalenborn, gelegen im nördlichsten Zipfel des Landkreises Cochem-Zell. Seit 2010 rollt aber beim FCK kein Fußball mehr im Spielbetrieb, das ist früher anders gewesen. Vor allem in den 1980er-Jahren, als der Klub seine beste Zeit erlebt und zwar auf dem ehemaligen Hartplatz im Nachbarort Hauroth. Von der roten Asche in Hauroth ist heute nichts mehr zu erkennen, der Sportplatz ist längst vergessen und eine „Bienenwiese“, wie es der Kalenborner Ortsbürgermeister Werner Arenz umschreibt. Die Erinnerung an tolle alte Zeiten lebt aber immer noch weiter.