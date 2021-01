Ediger

Das Stadion Oberwerth gibt es nicht nur in Koblenz, sondern auch in Ediger: Ihrem Rasenplatz haben die Verantwortlichen des TuS Ediger damals auch diesen Namen verpasst. Damals, denn auf dem Geläuf direkt an der Mosel auf dem Werth ist das letzte Mal am 3. Oktober 1999 in der A-Klasse gespielt worden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten liegt das Geläuf brach.