In großen schwarzen Buchstaben stand es geschrieben. Auf gelbem Untergrund. In den Vereinsfarben also. „Sportplatzeinweihung SV Germania Schnorbach vom 13. - 15. Juni 1986“. Rechts oben prangte das Wappen des Schnorbacher Sportvereins, der 1921 gegründet wurde: die Germania, wie sie einen alten Leder-Fußball in die Luft hält.