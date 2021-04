SG Forst/Binningen – ein Name wie ein Donnerhall in den 1980er-Jahren: Von 1984 bis 1989 spielt die Spielgemeinschaft der beiden direkt benachbarten Eifel-Orte fünf Jahre in der Fußball-Landesliga Süd und ist in der Zeit die unangefochtene Nummer eins im Kreis Cochem-Zell. Der Rasenplatz des SV Forst ist damals nicht nur wegen seiner Größe (110 x 68 Meter) eine große Nummer im Rheinland gewesen.