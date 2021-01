Oberkirn

Die Autos parkten überall. Rund um den Sportplatz, im ganzen Ort und am Rand der Kreisstraße in Richtung Hausen. Vor 31 Jahren herrschte in Oberkirn Ausnahmezustand. 1140 zahlende Zuschauer wollten das letzte Testspiel des 1. FC Kaiserslautern vor dem Rückrundenstart in die Bundesligasaison 1989/90 sehen. Gegner auf dem Oberkirner Rasen war der Gastgeber selbst.