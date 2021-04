Drei Meisterschaften in Folge, dieses Kunststück ist nur drei Vereinen aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel gelungen – der SV Leienkaul katapultierte sich nach den Sportfreunden Mastershausen (zwischen 1980 und 1982 von der B-Klasse hoch in die Landesliga) und vor dem FC Karbach (zwischen 2006 und 2008 von der B-Klasse hoch in die Rheinlandliga) zwischen 1984 und 1986 von der Kreisliga D mit drei Titelgewinnen in die A-Klasse.