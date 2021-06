44 Sportplätze, 44 Mal Nostalgie: Eine beeindruckende Reise durch die Zeit geht für uns zu Ende

Altlay, Argenthal, Bad Bertrich, Beltheim, Bickenbach, Briedel, Bruttig, Ediger, Erbach, Flughafen Hahn, Forst, Gödenroth, Grenderich, Hasselbach, Hauroth, Hollnich, Kail, Kellenbach, Klotten, Leienkaul, Lieg, Lötzbeuren, Macken, Merl, Mesenich, Morshausen, Müllenbach, Mutterschied, Neef, Norath, Oberkirn, Perscheid, Pommern, Pünderich, Reich, Riesweiler, Roes, Schnorbach, Senheim, St. Goar, Valwigerberg, Weiler, Wirfus und Woppenroth – 44 Orte, 44 Sportplätze, 44 Mal Nostalgie in unserer Serie „Längst vergessene Sportplätze der Region“. Die Reise durch die Fußballzeit anhand der Schauplätze von damals im Hunsrück, am Rhein, in der Eifel und an der Mosel geht nach sieben Monate zu Ende.