Plus Diez Wiedersehen mit Ex-Trainer Jeffrey van Iersel: EG Diez-Limburg trifft in den Play-offs auf Geleen Von Stefan Nink Die EG Diez-Limburg musste bis am späten Dienstagabend auf ihren Gegner im Viertelfinale der Play-Off-Runde der BeNe-League warten. Da die Heylen Vastgoed HYC aus Herentals das letzte Hauptrunden-Spiel mit 8:6 gegen die Mechelen Golden Sharks gewannen, treffen die Rockets, wie auch schon in der Vorschlussrunde des BeNe-League-Pokals, auf die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen. Lesezeit: 1 Minute

Das Hinspiel steigt bereits am Freitag ab 20 Uhr im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg, Partie Nummer zwei wird bereits am Sonntag ab 19 Uhr im „Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook“ ausgetragen. Im Falle einer entscheidenden dritten Partie hätte die EGDL bereits am nächsten Dienstag ab 20 Uhr erneut Heimrecht. Die vom ...