Plus Neuwied Vertragsverlängerung beim EHC Neuwied: Youngster Tom Chetik will aus seiner Heimat nicht weg Von Redaktion, René Weiss i Tom Chetik (links) stürmt auch in der Saison 2024/2025 für die Eishockey-Bären des EHC Neuwied. Foto: R. Weiss Wer Tom Chetik bei der Erklärung zuhört, warum er beim EHC Neuwied bleibt, bekommt Gänsehaut. Hier spricht ein junger Eishockeyspieler, bei dem der Heimatverein einen Platz ganz tief im Herzen besitzt. Lesezeit: 1 Minute

„Ich habe in der abgelaufenen Saison gemerkt, dass es schön ist, wieder zu Hause zu sein und dass ich nirgends anders spielen möchte und hier nicht weg will. Als ich während meiner Verletzung in den Play-offs auf der Bank stand, war das alles mit dem Zusammenhalt und der Unterstützung faszinierend. ...