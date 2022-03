Der EHC Neuwied hat am Freitagabend einen perfekten Start in die Play-offs der Eishockey-Regionalliga West hingelegt. Die Bären setzten sich bei den Dinslakener Kobras mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) durch und haben schon am Sonntag ab 19 Uhr im Neuwieder Ice House die Chance nachzulegen.