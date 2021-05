Zwei ehemalige Neuwieder haben mit den Eisbären Berlin die Deutsche Meisterschaft im Eishockey gewonnen: Der als Co-Trainer bei den Hauptstädtern tätige frühere Spieler und Trainer des EHC Neuwied, Craig Streu, und sein in Neuwied geborener Sohn Sebastian Streu haben sich mit ihrem Titelgewinn in die Geschichtsbücher der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingetragen. Berlins Meisterschaft ist seit der Gründung der DEL im Jahr 1994 die erste, an der Vater und Sohn beteiligt waren.