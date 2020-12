Neuwied

Gut 50 Stunden später hätte in der Eissporthalle am Diezer Heckenweg das erste von mindestens drei und maximal fünf Spielen um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga West zwischen der EG Diez-Limburg und dem EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 beginnen sollen, als der Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen dem voller Euphorie entgegengefieberten Derby seiner beiden Gastvereine den Riegel vorschob. Die nordrhein-westfälischen Verantwortlichen um Präsident Rainer Maedge haben nach Rücksprachen mit dem Deutschen Eishockey-Bund die Entscheidung getroffen, den Spielbetrieb in seinem Verantwortungsbereich aufgrund der Coronakrise für diese Saison zu beenden.