Plus Diez

Rockets starten mit Sieg und Niederlage: Auf 5:2 gegen Herentals folgt überraschende Pleite in Leuven

i EGDL-Neuzugang Miro Mäkinen, der hier das Laufduell gegen seinen finnischen Landsmann Roope Niskanen gewinnt, erzielte in den ersten beiden Saisonspielen schon drei Tore. Foto: Andreas Hergenhahn

Auf einen verdienten 5:2 (1:0; 3:1; 1:1)-Heimsieg gegen den HYC Herentals folgte bei der EG Diez-Limburg am Tag darauf die Ernüchterung. Die Eishockeyspieler von der Lahn kassierten in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison im Central European Hockey League Cup eine 2:3 (2:0; 0:1; 0:1; 0:1)-Niederlage nach Verlängerung bei den Leuven Chiefs. Vier von sechs möglichen Punkten sind somit die Rockets-Ausbeute des ersten Pflichtspielwochenendes in der neuen Spielklasse.