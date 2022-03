Zwei Spiele, zwei Siege, 8:1 Tore – der EHC Neuwied hat in seinem Play-off-Halbfinale gegen die Dinslakener Kobras bislang den Ton angegeben. Nach dem 4:1-Sieg in der Schlangengrube und dem 4:0-Heimerfolg vor 931 Zuschauern am Sonntag stehen die Zeichen für die Eishockey-Bären auf Endspiel um die Meisterschaft in der Regionalliga West.