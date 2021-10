Vor Matt Thomson, dem neuen Angreifer des EHC Neuwied „Die Bären“ 2016, liegt ein spannender erster Tag in seiner neuen Heimat. Am heutigen Freitagvormittag landet sein Flieger in Amsterdam, dort holt ihn der EHC-Stadionsprecher Fabian Illigens ab, bringt ihn in die Deichstadt, und nur ein paar Stunden später nimmt der 22-Jährige zum ersten Mal im Mannschaftsbus der Bären Platz.