Das, wovon schon vor dem ersten Spieltag der Qualifikationsrunde zur Eishockey-Regionalliga West jeder ausgegangen war, könnte an diesem Freitagabend in Stein gemeißelt sein: Holt der EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 in seinem Heimspiel im Neuwieder Ice House gegen den ESV Bergisch Gladbach mindestens einen Punkt, dann steht die Mannschaft von Trainer Leos Sulak bereits nach acht von zehn Partien als Teilnehmer an der Runde der Regionalliga West fest. Spielbeginn ist um 20 Uhr.