„Danke, dass wir da sein durften. Was soll ich zu diesem Spiel nur sagen?“, zuckte Ralf Alberts am Sonntagabend bei der Pressekonferenz nach dem Spiel seines EC Bergisch Land in der Neuwieder Bärenhöhle mit den Schultern. Die Bären führten im letzten Qualifikationsspiel der Eishockey-Regionalliga West nach acht Minuten mit 4:0, am Ende gewannen sie mit 12:2 (4:0, 5:1, 3:1). „Es ist schwierig, wenn du schon vor der Partie weißt, dass du keine Chance hast “, ergänzte der Trainer der Raptors.