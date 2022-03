Wenn sich Leos Sulak zum Beispiel in der Whatsapp-Mannschaftsgruppe des EHC Neuwied an seine Team richtet, reicht die einfache Ansprache nicht aus. „Hallo, Jungs und Mädel“, schreibt der Bären-Trainer. Mädel? Ja, Mädel. Wenn, wie in etwa am ersten Regionalliga-Play-off-Wochenende, einer der beiden Torhüter ausfällt, rückt das weibliche Geschlecht nach.