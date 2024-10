Niederlage der EG Diez-Limburg: Von 40 Schüssen geht keiner ins Netz

Dass es für berufstätige Sportler nicht einfach ist an einem Arbeitstag rund 400 Kilometer zu einem Auswärtsspiel zurückzulegen, musste die EG Diez-Limburg bei ihrer Reise nach Den Haag erkennen.

Die Partie bei UltimAir Hijs Hokij stand für die Rockets unter einem schlechten Stern, denn gleich ein halbes Dutzend Puckjäger konnten die Reise nicht antreten, darunter vier Akteure der ersten beiden Reihen. Am Ende fiel die erste Niederlage in der Pokalrunde der Central European Hockey League (CEHL) mit 0:7 (0:0, 0:3, 0:4) zwar recht happig aus, doch die EGDL-Angreifer schossen die Hartgummischeibe stattliche 40 Mal auf das Den Haager Tor, konnten aber deren glänzend aufgelegten Keeper Brett Magnus nicht überwinden. Die Rockets starteten gut in die Partie und waren im torlosen ersten Drittel auf Augenhöhe. Danach gelang den effektiven Niederländern nahezu alles. Beim Team vom Heckenweg verpasste Christian Bauhof den Ausgleich. Statt dessen erhöhten die Einheimischen im Gegenzug auf 2:0 (28.).

Spätestens nach dem dritten Treffer der Gastgeber noch vor der zweiten Sirene war die Messe gelesen, bei den wacker kämpfenden Rockets machte sich mit zunehmender Dauer der Kräfteverschleiß bemerkbar.

Im Schlussdrittel kam es dann trotz 20:11 Abschlüssen knüppeldick für die EGDL, denn die Hausherren netzten noch viermal ein. Der 7:0-Endstand spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Eis keineswegs wider. red

EGDL: Schrörs – Yamak, Valenti, Gutjahr, Klingsporn, Seifert – Piskowazkow, Lademann, Lehtonen, Bauhof, Mäkinen, Lichnovsky, Sinegubovs, Grund.

Schiedsrichter: Nick van Grinsven.

Tore: 1:0 De Bruijn (27.), 2:0 Verschuren (28.), 3:0 Collard (40.), 4:0 Verschuren (44.), 5:0 Oosterveld (49.), 6:0 Evers (58.), 7:0 Collard (60.).

Zuschauer: 1431.

Strafzeiten: 12 : 8.

Nächste Aufgabe der EGDL: am kommenden Freitag, 20 Uhr, in Diez gegen die Bären Neuwied.