Neuwied siegt mit 4:3 – Thorben Beeg entscheidet das Derby für die Bären

Von Fabian Weber

i Thorben Beeg entscheidet das Derby für die Bären Foto: René Weiss

Es war ein Selbstläufer. Als Carsten Billigmann am Freitagabend bei der Pressekonferenz im Nachgang des Derbys zwischen der EG Diez-Limburg und dem EHC Neuwied sein Statement mit einem Dank in Richtung der Fans für die Unterstützung beim „Heimspiel in Diez“ abschloss, donnerten ihm die knallende „Auswärtssieg, Auswärtssieg“-Sprechchöre entgegen. Lautstärke- und stimmungstechnisch hatten sie das Sagen am Heckenweg. Die Mannschaft trug mit ihrem 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)-Auswärtssieg einen großen Teil dazu bei.