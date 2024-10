Plus Diez

Nach zuletzt drei Niederlagen: EG Diez-Limburg plant die Kurve in Herentals zu kratzen

i EGDL-Angreifer Miro Mäkinen (rechts), der ebenso wie Dominik Gutjahr in Heerenveen krank passen musste, hofft, in Herentals wieder den gegnerischen Kasten unter Beschuss nehmen zu können. Foto: Andreas Hergenhahn

Es gab wahrlich schon unbeschwertere Tage für die Anhänger EG Diez-Limburg. Die ambitionierten und personell an sich gut aufgestellten Puckjäger aus dem Eissportzentrum am Heckenweg mussten zuletzt drei Niederlagen hintereinander quittieren und rutschten in der Rangliste auf den fünften Platz ab.