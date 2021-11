Matt Thomson debütiert für die Bären

Der zweite Importspieler neben Nolan Redler ist mit etwas Verzögerung eingetroffen: Seit Sonntagvormittag hat Matt Thomson deutschen Boden unter den Füßen. Der 22-jährige Angreifer ist in Frankfurt gelandet, trainierte am Dienstagabend zum ersten Mal mit seinem neuen Eishockeyteam und wird an diesem Wochenende seine Premiereneinsätze für den EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 absolvieren. Die Neuwieder starten am heutigen Freitagabend, 20 Uhr, beim EHC Troisdorf in die Rückrunde der Qualifikation zur Eishockey-Regionalliga West und empfangen zwei Tage später am Sonntag, 19 Uhr, die Ratinger Ice Aliens zum Spitzenspiel im Neuwieder Ice House.