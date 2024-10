Plus Diez

Im Pokal: EG Diez-Limburg grüßt von der Tabellenspitze

i In der Pokalrunde der Central European Hockey League bleibt die EG Diez-Limburg weiter auf Kurs. Foto: Andreas Hergenhahn

Die EG Diez-Limburg bleibt in der Pokalrunde der Central European Hockey League (CEHL) an der Tabellenspitze. Nach dem 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)-Erfolg bei den Golden Sharks Mechelen gaben die Rockets am Sonntagabend auch den Bulldogs Lüttich mit 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) das Nachsehen.