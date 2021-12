Dieser Heimspiel-Doppelpack verzeiht keine Schwächen: Die Neuwieder Eishockey-Bären stehen am Wochenende gleich zwei Mal im heimischen Ice House auf dem Eis. Die Dinslakener Kobras (Freitag, erstes Bully: 20 Uhr) und die Dortmund Eisadler (Sonntag, 19 Uhr) sind die Gegner des EHC. Beide Gästemannschaften sind heiße Aspiranten auf das Erreichen des Play-off-Halbfinals, das sich an die Doppelrunde in der Eishockey-Regionalliga West anschließt.