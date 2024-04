Trotz des auf unglückliche Art und Weise in der Verlängerung verlorenen Finales empfingen rund 300 EHC-Fans die Mannschaft in der Nacht auf Sonntag am Ice House. Das half den Spielern dabei, die Enttäuschung über die verpasste Meisterschaft zu verdrängen. Fotos: René Weiss Foto: René Weiss